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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:40
Support BForward написав:Квесторе_поверніться
Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com
, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.
отсутствие у банка точек в Киеве (при моем желании оформить) относится к категории "некоторые сложности"? ))))
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:40
Support BForward написав:Квесторе_поверніться
Друзі, хто бажав оформити карту "Депозитка", але з цим виникли деякі складності, напишіть, будь ласка, на abutenko@forward-bank.com
, передамо інфо колегам та допоможемо з оформленням.
Ви можете посприяти тому, щоб клієнту відкрили Депозитку у Львові?
Це було б чудово....
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:48
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:52
Nighthawk
Друзья, кто желает оформить карту "Депозитка", прошу написать Ваш номер телефона на почту abutenko@forward-bank.com
.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:56
Alpha1251
Добрый день! Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com
с темой "Депозитка"
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2618
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 151 раз.
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