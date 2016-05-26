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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3180318131823183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:29

  chipmunk написав:якісь поккращення
http://www.forward-bank.com/press-cente ... h-kartkok/


1.4.2. Дебетна картка МasterCard Platinum Chip

Починаючи з другого року обслуговування, Плата за обслуговування картки вста
новлюється на рівні 1 889,00 грн / рік, за умови досягнення клієнтом
середньомісячного торгового обороту по карті 40 000 долл / місяць або при розміщенні депозиту в Банку в сумі не менше 1 000 000 грн на термін не менше 12 місяців.


Цікаво, хоч один клієнт дотримався таких вимог карти і не був випижжений пришибленим фінмоном цкунца нафіг? Рєбята, ви вмієте розсмішити під вечір! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Nighthawk в Сер 03 жов, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:29

Re: меняются условия обслуживания карт

Support BForward, Вы можете прокомментировать вопросы, заданные Вам, по поводу грядущей смены условий обслуживания карточных продуктов?
акет
 
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  #<1 ... 3180318131823183
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