Починаючи з другого року обслуговування, Плата за обслуговування картки вста новлюється на рівні 1 889,00 грн / рік, за умови досягнення клієнтом середньомісячного торгового обороту по карті 40 000 долл / місяць або при розміщенні депозиту в Банку в сумі не менше 1 000 000 грн на термін не менше 12 місяців.
Цікаво, хоч один клієнт дотримався таких вимог карти і не був випижжений пришибленим фінмоном цкунца нафіг? Рєбята, ви вмієте розсмішити під вечір!
Востаннє редагувалось Nighthawk в Сер 03 жов, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.