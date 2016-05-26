Починаючи з другого року обслуговування, Плата за обслуговування картки вста новлюється на рівні 1 889,00 грн / рік, за умови досягнення клієнтом середньомісячного торгового обороту по карті 40 000 долл / місяць або при розміщенні депозиту в Банку в сумі не менше 1 000 000 грн на термін не менше 12 місяців.
Цікаво, хоч один клієнт дотримався таких вимог карти і не був випижжений пришибленим фінмоном цкунца нафіг? Рєбята, ви вмієте розсмішити під вечір!
Востаннє редагувалось Nighthawk в Сер 03 жов, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Support BForward Вопрос к вам по поводу новых карточных тарифов со всех сторон. В частности до какого дня действует тариф по марафонцу и будет ли кэшбек за него выплачен в ноябре если скупиться сегодня-завтра??? То же и по карте покупон (и какая будет абонплата)
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Друзья, контакты тех, кто написал в ЛС по поводу оформления карты "Депозитка", переданы в соответствующие подразделения. Обращаю Ваше внимание на то, что в отделениях данный продукт не оформляется. До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Cash-back при переводе по картам не отменяется и будет выплачен в полном объеме, в т.ч. он будет продолжать действовать после перевода на новый тариф. Соответствующее уточнение также было опубликовано вчера в Условиях по картам – в разделе «Оголошення».
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Nighthawk Добрый день. Да все верно. Продукт переводится на Авторська картка Gold , с тарифом 10 грн./мес. Cash-back при переводе по картам не отменяется и будет выплачен в полном объеме, в т.ч. он будет продолжать действовать после перевода на новый тариф.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее. В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?