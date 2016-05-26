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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3180318131823183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:29

  chipmunk написав:якісь поккращення
http://www.forward-bank.com/press-cente ... h-kartkok/


1.4.2. Дебетна картка МasterCard Platinum Chip

Починаючи з другого року обслуговування, Плата за обслуговування картки вста
новлюється на рівні 1 889,00 грн / рік, за умови досягнення клієнтом
середньомісячного торгового обороту по карті 40 000 долл / місяць або при розміщенні депозиту в Банку в сумі не менше 1 000 000 грн на термін не менше 12 місяців.


Цікаво, хоч один клієнт дотримався таких вимог карти і не був випижжений пришибленим фінмоном цкунца нафіг? Рєбята, ви вмієте розсмішити під вечір! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Nighthawk в Сер 03 жов, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:29

Re: меняются условия обслуживания карт

Support BForward, Вы можете прокомментировать вопросы, заданные Вам, по поводу грядущей смены условий обслуживания карточных продуктов?
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:38

ishvara Добрый день! Акция "Бонус к депозиту" от Минфина действует при размещении депозита в любом отделении Банка по Украине. По поводу выпадающего списка городов - сделали запрос Минфину.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:43

Support BForward
Вопрос к вам по поводу новых карточных тарифов со всех сторон. В частности до какого дня действует тариф по марафонцу и будет ли кэшбек за него выплачен в ноябре если скупиться сегодня-завтра??? То же и по карте покупон (и какая будет абонплата)
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, контакты тех, кто написал в ЛС по поводу оформления карты "Депозитка", переданы в соответствующие подразделения. Обращаю Ваше внимание на то, что в отделениях данный продукт не оформляется. До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:12

VLADPn Добрый день.
Найти новый карточный тариф и дату смены тарифа, а так же новые размеры тарифов можно на сайте Банка в разделе «Оголошення» по ссылке в новости о смене тарифов за 04.09.2018:
http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/

Cash-back при переводе по картам не отменяется и будет выплачен в полном объеме, в т.ч. он будет продолжать действовать после перевода на новый тариф. Соответствующее уточнение также было опубликовано вчера в Условиях по картам – в разделе «Оголошення».
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:20

Nighthawk Добрый день.
Да все верно.
Продукт переводится на Авторська картка Gold , с тарифом 10 грн./мес.
Cash-back при переводе по картам не отменяется и будет выплачен в полном объеме, в т.ч. он будет продолжать действовать после перевода на новый тариф.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:47

Авторская Карта Голд Макс ПП

Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?
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