Додано: Чет 04 жов, 2018 09:43

Support BForward

Вопрос к вам по поводу новых карточных тарифов со всех сторон. В частности до какого дня действует тариф по марафонцу и будет ли кэшбек за него выплачен в ноябре если скупиться сегодня-завтра??? То же и по карте покупон (и какая будет абонплата)

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»