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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:18

  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи не могли б прояснити ситуацію по дебетній картці "Марафонця" - що буде з кешбеком, в який тариф переводиться, яка комісія та чи можна від неї відмовитись?

Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням: http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлень: 2624
З нами з: 24.09.12
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23

  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3181318231833184
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