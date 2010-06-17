Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням:
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:18
Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням:
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23
Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?
Щось мені з ТАС "щастить"
|