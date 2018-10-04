Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:18
Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням:
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23
Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:43
Фарс переходить на наш православний процесінг. 25 і 26 жовтня практично ні карти ні ІБ не будуть працювати.
Ше в банці діє програма Бонус.
На рік 13,7%+3,8% кишмишу 4 траншами (для старших 55 років кишмиш 4,3%).
Ітого для 18% річних - найкраща після Бабайбанку пропозиція на ринку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:12
Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:53
Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...
Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?
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