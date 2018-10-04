Додано: Чет 04 жов, 2018 20:43

Фарс переходить на наш православний процесінг. 25 і 26 жовтня практично ні карти ні ІБ не будуть працювати.

Ше в банці діє програма Бонус.

На рік 13,7%+3,8% кишмишу 4 траншами (для старших 55 років кишмиш 4,3%).

Ітого для 18% річних - найкраща після Бабайбанку пропозиція на ринку.