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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:18

  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи не могли б прояснити ситуацію по дебетній картці "Марафонця" - що буде з кешбеком, в який тариф переводиться, яка комісія та чи можна від неї відмовитись?

Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням: http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23

  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11

Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:43

Фарс переходить на наш православний процесінг. 25 і 26 жовтня практично ні карти ні ІБ не будуть працювати.
Ше в банці діє програма Бонус.
На рік 13,7%+3,8% кишмишу 4 траншами (для старших 55 років кишмиш 4,3%).
Ітого для 18% річних - найкраща після Бабайбанку пропозиція на ринку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:12

  Support BForward написав:
  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.


Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:53

Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...

Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?
Vorlon
 
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