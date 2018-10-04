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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:18

  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи не могли б прояснити ситуацію по дебетній картці "Марафонця" - що буде з кешбеком, в який тариф переводиться, яка комісія та чи можна від неї відмовитись?

Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням: http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23

  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11

Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:43

Фарс переходить на наш православний процесінг. 25 і 26 жовтня практично ні карти ні ІБ не будуть працювати.
Ше в банці діє програма Бонус.
На рік 13,7%+3,8% кишмишу 4 траншами (для старших 55 років кишмиш 4,3%).
Ітого для 18% річних - найкраща після Бабайбанку пропозиція на ринку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:12

  Support BForward написав:
  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.


Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:53

Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...

Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:41

  Vorlon написав:Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...

Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?

Звонить в тот банк, откуда отправили. Форвард сегодня отправил им запрос на уточнение, деньги пока в форварде на счете до выяснения.Через три дня они вернут их обратно, если не получат уточнение от банка-отправителя по СЭП НБУ. Если слали с Аллы, то там принимают фото/ скан заявления клиента в произвольной форме с уточнением реквизитов. Хоть что-то для людей, в отделение не переться)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...

Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?
На счете невыясненных сумм. Либо зачислят вручную либо вернут.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:49

  _Slava_ написав:Если слали с Аллы, то там принимают фото/ скан заявления клиента в произвольной форме с уточнением реквизитов. Хоть что-то для людей, в отделение не переться)

Если скунс, по хитрому не зачислит. Алла, сама через три дня вернёт всё взад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:57

  Фантом написав:
  _Slava_ написав:Если слали с Аллы, то там принимают фото/ скан заявления клиента в произвольной форме с уточнением реквизитов. Хоть что-то для людей, в отделение не переться)

Если скунс, по хитрому не зачислит. Алла, сама через три дня вернёт всё взад.

Ну как вариант, что скунс еще раскидывает вручняк деньги, но если они эти 2625 позакрывали, то только через отправителя решать
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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