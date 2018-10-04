Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее. В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?
Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Фарс переходить на наш православний процесінг. 25 і 26 жовтня практично ні карти ні ІБ не будуть працювати. Ше в банці діє програма Бонус. На рік 13,7%+3,8% кишмишу 4 траншами (для старших 55 років кишмиш 4,3%). Ітого для 18% річних - найкраща після Бабайбанку пропозиція на ринку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее. В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?
Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?
Vorlon написав:Забыл, что счета поменялись и отправил сегодня с двух разных банков на Депозитку по старому счёту (2625) немного денег. Естественно, что они не пришли...
Звонить завтра на горячку? Интересно - где они?
Звонить в тот банк, откуда отправили. Форвард сегодня отправил им запрос на уточнение, деньги пока в форварде на счете до выяснения.Через три дня они вернут их обратно, если не получат уточнение от банка-отправителя по СЭП НБУ. Если слали с Аллы, то там принимают фото/ скан заявления клиента в произвольной форме с уточнением реквизитов. Хоть что-то для людей, в отделение не переться)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...