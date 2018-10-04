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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3182318331843185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:33

  Support BForward написав:
  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи не могли б прояснити ситуацію по дебетній картці "Марафонця" - що буде з кешбеком, в який тариф переводиться, яка комісія та чи можна від неї відмовитись?

Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням: http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/


Дякую!
Кеш-бек залишається на попередніх умовах, бо з тарифів це безпосередньо не випливає (http://forward-bank.com/cards/about/doc ... itKard.pdf)?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:47

  BBC написав:Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?

Добрый день. Это связано с переходом на Украинский процессинговый центр, поэтому подстраиваем все системы под их требования.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:55

Support BForward
Не могу дозвониться на горячку - что мне делать в ситуации отправленных вчера денег на старый счёт Депозитки 2625?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:09

  Gost2013 написав:
  Support BForward написав:
  Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее.
В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?

Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.


Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?

Cash-back продолжит начисляться на тех же условиях, что и раньше.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:10

  V2 написав:
  Support BForward написав:
  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи не могли б прояснити ситуацію по дебетній картці "Марафонця" - що буде з кешбеком, в який тариф переводиться, яка комісія та чи можна від неї відмовитись?

Cash-back при переведенні по картам залишиться. Інформація щодо переведення карт за посиланням: http://forward-bank.com/press-center/pu ... kartkakh1/


Дякую!
Кеш-бек залишається на попередніх умовах, бо з тарифів це безпосередньо не випливає (http://forward-bank.com/cards/about/doc ... itKard.pdf)?

так, залишається на попередніх умовах :)
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:15

  Vorlon написав:Support BForward
Не могу дозвониться на горячку - что мне делать в ситуации отправленных вчера денег на старый счёт Депозитки 2625?

Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com с Вашим вопросом в теме.
Коллеги с Вами свяжутся.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:42

  greenozon написав:
  Support BForward написав:До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.


Дуже дякую шановному представинку банку.
В принципі це екстра крок і я за це вам дуже вдячний
але дозвольте поцікавитись - як саме із нами зв'яжуться?
1) по пошті з якої слали емейл
2) по телефону, що був в емейлі

дякую ще раз!


чи можна отримати відповідь-уточнення?

2) ви писали що в відділеннях не видається, тоді де?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:...тоді де?

ну как обычно, на троллейбусной остановке на Саксаганского, 105
Вас будет ожидать светлорусая девушка с зелёными глазами в серой юпке и розовой кофточке. Цветы не забудьте, ей подойдут желтые хризантемы (к деньХам) :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  Support BForward написав:До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.


Дуже дякую шановному представинку банку.
В принципі це екстра крок і я за це вам дуже вдячний
але дозвольте поцікавитись - як саме із нами зв'яжуться?
1) по пошті з якої слали емейл
2) по телефону, що був в емейлі

дякую ще раз!


чи можна отримати відповідь-уточнення?

2) ви писали що в відділеннях не видається, тоді де?


Представник банку Вам зателефонує за номером, який був відправлений у ПП, та зорієнтує, де саме Ви зможете отримати вашу карту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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