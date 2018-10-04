Gost2013 написав:Уважаемый представитель, разъясните пожалуйста следующее. В приведенных на сайте новых тарифных планах ("Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», http://forward-bank.com/at/Edin_sbir_prod.pdf) относительно Кэш-Бэка по Авторской карте Gold MAX (Страница 7, пункт 23) указана какая -то ссылка (******). Где можно узнать, что она означает?
Эта ссылка означает, что программа лояльности продолжает применяться к карточкам, которые были эмитированы в рамках указанных карточных продуктов до их перевода на другой продукт с 15.10.2018 года.
Спасибо, а что же будет после 15.10.2018? Кеш-Бек продолжит начисляться (и на каких условиях)?
Cash-back продолжит начисляться на тех же условиях, что и раньше.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward написав:До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.
Дуже дякую шановному представинку банку. В принципі це екстра крок і я за це вам дуже вдячний але дозвольте поцікавитись - як саме із нами зв'яжуться? 1) по пошті з якої слали емейл 2) по телефону, що був в емейлі
дякую ще раз!
чи можна отримати відповідь-уточнення?
2) ви писали що в відділеннях не видається, тоді де?
ну как обычно, на троллейбусной остановке на Саксаганского, 105 Вас будет ожидать светлорусая девушка с зелёными глазами в серой юпке и розовой кофточке. Цветы не забудьте, ей подойдут желтые хризантемы (к деньХам)
Support BForward написав:До окончания недели с Вами свяжутся сотрудники контакт-центра и выберут с Вами приемлемый вариант для оформления данного продукта.
Дуже дякую шановному представинку банку. В принципі це екстра крок і я за це вам дуже вдячний але дозвольте поцікавитись - як саме із нами зв'яжуться? 1) по пошті з якої слали емейл 2) по телефону, що був в емейлі
дякую ще раз!
чи можна отримати відповідь-уточнення?
2) ви писали що в відділеннях не видається, тоді де?
Представник банку Вам зателефонує за номером, який був відправлений у ПП, та зорієнтує, де саме Ви зможете отримати вашу карту.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/