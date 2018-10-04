Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Я щось нічого не відчув... Планую свою закривати. Може вислати комусь по "Новій пошті" або передати автобусом?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:01
Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Я щось нічого не відчув... Планую свою закривати. Може вислати комусь по "Новій пошті" або передати автобусом?
Востаннє редагувалось Vial в П'ят 05 жов, 2018 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:02
Депозитка -- эт агентский продукт, в отличии от Друзяки, например.
Т.е. , например, та же Юличка с Василькова, када будет заскакивать в ГО на Саксе, может созвониться с вами и даж в холле на ресепшине охраны выдать оту карту и доки, заранее подготовленные подписать. Но ток хлопотно эт все, хотя агэнты ко всему привычны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:03
Vial
Тарифы вы не любите читать или хотя бы страничку продукта на сайте банка?
В %.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:05
Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:08
Vorlon
Это для нормальных сумм. Для мелких всё съедает плата за СМС 17 грн.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:09
Vial
Супер! Вы просто умничка! Осталось принять факт, что в реальности никакой абонплаты нет
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:12
Написал - никто не связывался, но баланс по карте по-тихому увеличился до требуемого Спасибо
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:16
Vorlon
Спасибо. Я проверю возврат. Списание по остатку ощущаю, а возврат при пополнении пока не прочувствовал
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:05
Ожидайте звонок сегодня.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17
По акции в течение одного месяца, а так 15%. Будем просить сделать акцию бессрочной или хотя бы до лета?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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