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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3183318431853186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:01

Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Я щось нічого не відчув... :roll: Планую свою закривати. Може вислати комусь по "Новій пошті" або передати автобусом? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vial в П'ят 05 жов, 2018 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:02

  greenozon написав:
  clientage написав:Вас будет ожидать светлорусая девушка с зелёными глазами в серой юпке и розовой кофточке. Цветы не забудьте, ей подойдут желтые хризантемы (к деньХам)


я тільки за!
але боюсь, що почую стандартну пісню - найближчий мініофіс за 100+ км там-то і там-то...

Як вам така ідея - акція на 1 день, у головному відділенні кожного міста - видача Депозиток, лише по попередньому запису
і ще щось можна придумати!

Депозитка -- эт агентский продукт, в отличии от Друзяки, например.
Т.е. , например, та же Юличка с Василькова, када будет заскакивать в ГО на Саксе, может созвониться с вами и даж в холле на ресепшине охраны выдать оту карту и доки, заранее подготовленные подписать. Но ток хлопотно эт все, хотя агэнты ко всему привычны :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:03

Vial
Тарифы вы не любите читать или хотя бы страничку продукта на сайте банка? :shock:

В %.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:05

  Vial написав:Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?

Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:08

Vorlon
Это для нормальных сумм. Для мелких всё съедает плата за СМС 17 грн. :wink:
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:09

Vial
Супер! Вы просто умничка! Осталось принять факт, что в реальности никакой абонплаты нет :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:12

  Support BForward написав:Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com с Вашим вопросом в теме.
Коллеги с Вами свяжутся.

Написал - никто не связывался, но баланс по карте по-тихому увеличился до требуемого :D Спасибо 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:16

Vorlon
Спасибо. Я проверю возврат. Списание по остатку ощущаю, а возврат при пополнении пока не прочувствовал :roll:
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:05

  Vorlon написав:
  Support BForward написав:Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com с Вашим вопросом в теме.
Коллеги с Вами свяжутся.

Написал - никто не связывался, но баланс по карте по-тихому увеличился до требуемого :D Спасибо 8)

Ожидайте звонок сегодня.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:17

  clientage написав:банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)
По акции в течение одного месяца, а так 15%. Будем просить сделать акцию бессрочной или хотя бы до лета? :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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