тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37
Я решил Дебетку не оформлять пока 17% не нарисуют, ну хотя бы до выборов
А бедная Юличка уже с ног сбилась, выцыганивая пластик у ГО для Василькова
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45
clientage
ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:47
А маршрутки на Васильков откуда стартуют? Мож лучше Магеллан на Одесской?
... делайте хоть что-нибудь!
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