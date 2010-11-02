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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  octopus написав:а так 15%.


тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37

  octopus написав:
  clientage написав:банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)
По акции в течение одного месяца, а так 15%. Будем просить сделать акцию бессрочной или хотя бы до лета? :mrgreen:

Я решил Дебетку не оформлять пока 17% не нарисуют, ну хотя бы до выборов :P :P
А бедная Юличка уже с ног сбилась, выцыганивая пластик у ГО для Василькова :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45

clientage

ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:47

  demichh написав:ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем :)

А маршрутки на Васильков откуда стартуют? Мож лучше Магеллан на Одесской?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3184318531863187
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