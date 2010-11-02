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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  octopus написав:а так 15%.


тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37

  octopus написав:
  clientage написав:банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)
По акции в течение одного месяца, а так 15%. Будем просить сделать акцию бессрочной или хотя бы до лета? :mrgreen:

Я решил Дебетку не оформлять пока 17% не нарисуют, ну хотя бы до выборов :P :P
А бедная Юличка уже с ног сбилась, выцыганивая пластик у ГО для Василькова :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45

clientage

ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:47

  demichh написав:ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем :)

А маршрутки на Васильков откуда стартуют? Мож лучше Магеллан на Одесской?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ув. представитель.
Ну это совсем несерьезно!

Звонок с 0443909595 по поводу Депозитки.
Назовите ИНН и серию \ номер паспорта. Уже подозрительно. Ну ладно, хоть гугл знает, что это ваш номер.

Повторный звонок. Укажите дополнительный номер телефона - анкета не сохраняется.
Нет дополнительного номера? Извините, анкета не сохраняется, уже назначенная встреча отменяется.
Востаннє редагувалось Alpha1251 в П'ят 05 жов, 2018 15:27, всього редагувалось 2 разів.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:19

  Support BForward написав:
  BBC написав:Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?

Добрый день. Это связано с переходом на Украинский процессинговый центр, поэтому подстраиваем все системы под их требования.

Это зимой уже не будет сэпа до 18-00? :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:50

  Stringer написав:
  Support BForward написав:
  BBC написав:Почему дебетки перевели на 2620, а кредитку оставили на 2625?

Добрый день. Это связано с переходом на Украинский процессинговый центр, поэтому подстраиваем все системы под их требования.

Это зимой уже не будет сэпа до 18-00? :cry:

буудит 10-14-17 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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