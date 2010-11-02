тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
тут деякі банки в рік не дають таку суму, а вам із вільним доступом замало!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37
Я решил Дебетку не оформлять пока 17% не нарисуют, ну хотя бы до выборов
А бедная Юличка уже с ног сбилась, выцыганивая пластик у ГО для Василькова
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:45
clientage
ну так, пусть бедная Юличка на ВДНХ зайдет, на лавочке посидит, мы пластик и разберем
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:47
А маршрутки на Васильков откуда стартуют? Мож лучше Магеллан на Одесской?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ув. представитель.
Ну это совсем несерьезно!
Звонок с 0443909595 по поводу Депозитки.
Назовите ИНН и серию \ номер паспорта. Уже подозрительно. Ну ладно, хоть гугл знает, что это ваш номер.
Повторный звонок. Укажите дополнительный номер телефона - анкета не сохраняется.
Нет дополнительного номера? Извините, анкета не сохраняется, уже назначенная встреча отменяется.
Востаннє редагувалось Alpha1251 в П'ят 05 жов, 2018 15:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:19
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:50
буудит 10-14-17
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:32
Хто підкаже як правильно поповнюється депозитка (швидше і без комісу) ззовні перерахунком. Прямо на 2620 по реквізитах? В тарифах не бачу строки з комісією...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:36
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:47
Через Моню.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
|