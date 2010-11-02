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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3185318631873188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:26

Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
Viz
 
Повідомлень: 834
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:35

  Viz написав:Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.


Для таких випадків - потрібно мати декілька Монь на різні ІНН.
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jay2004
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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  #<1 ... 3185318631873188
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