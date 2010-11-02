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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:26
Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:35
Для таких випадків - потрібно мати декілька Монь на різні ІНН.
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