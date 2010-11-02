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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:26
Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
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Viz
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:35
Viz написав:
Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
Для таких випадків - потрібно мати декілька Монь на різні ІНН.
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jay2004
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Додано: Суб 06 жов, 2018 07:56
clientage написав: Vial написав:
Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит
Я так понимаю, что при наличии В+ от Шарикова - в Депозитке большого смысла нет ?
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mustbe
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:26
Зміст є, наприклад - диверсифікація
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greenozon
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:48
Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?
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mustbe
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