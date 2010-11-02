|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:26
Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:35
Viz написав:
Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
Для таких випадків - потрібно мати декілька Монь на різні ІНН.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:56
clientage написав: Vial написав:
Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит
Я так понимаю, что при наличии В+ от Шарикова - в Депозитке большого смысла нет ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:26
Зміст є, наприклад - диверсифікація
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:48
Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:52
mustbe написав:
Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?
Завтра прекратят выдачу, как в шарике, потом локти себе кусать - зачем мне нужна была бесплатная карта с 16% на остаток и неограниченным доступом?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8032
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:50
mustbe написав: clientage написав: Vial написав:
Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?
Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит
Я так понимаю, что при наличии В+ от Шарикова - в Депозитке большого смысла нет ?
Больше разных хороших товаров, но соразмеримых со своими потребностями!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25882
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2073 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:05
mustbe написав:
Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?
не класти усі яйця в одну корзину мав на увазі
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:45
Support BForward
в Борисполе Депозитку открывают?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4075
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:22
J
Нет.
Там даже в АероМоле нету человека в мини-офисе (уволился). Инфа - актуальна на среду-четверг.
Но: только что звонил Тимур с Саксаганского,105 (Киев). После уточнения всех данных - пригласил на вторник туда же, для получения карточки! Отправлял запрос на мыло для a.butenko - ищите пост оф.представителя выше.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4020
|553976
|
Суб 06 жов, 2018 12:35
klug
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5463
|1311597
|
|
|10731
|1559806
|
|