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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3185318631873188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:26

Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.
Viz
 
Повідомлень: 834
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:35

  Viz написав:Моня в мінусі - відпадає. Якщо прямо то це гут. Гаряча мені про 1.5% щось говорила.


Для таких випадків - потрібно мати декілька Монь на різні ІНН.
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jay2004
 
Повідомлень: 1394
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Подякував: 40 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:56

  clientage написав:
  Vial написав:Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?

Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)

Я так понимаю, что при наличии В+ от Шарикова - в Депозитке большого смысла нет ?
mustbe
 
Повідомлень: 735
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:26

Зміст є, наприклад - диверсифікація
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:48

Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?
mustbe
 
Повідомлень: 735
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:52

  mustbe написав:Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?

Завтра прекратят выдачу, как в шарике, потом локти себе кусать - зачем мне нужна была бесплатная карта с 16% на остаток и неограниченным доступом?
Stringer
 
Повідомлень: 8032
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Подякували: 1101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:50

  mustbe написав:
  clientage написав:
  Vial написав:Шановні колеги!
В чому перевага "Депозитки"?

Развивает смекалку, сноровку и предприимчивость, повышает физическую выносливость и укрепляет ЦНС. И за все это банка платит 16% на бессрочный карточный депозит :)

Я так понимаю, что при наличии В+ от Шарикова - в Депозитке большого смысла нет ?

Больше разных хороших товаров, но соразмеримых со своими потребностями! :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Диверсификация = страховка от того, что шарик сдохнет ?


не класти усі яйця в одну корзину мав на увазі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:45

Support BForward
в Борисполе Депозитку открывают?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:22

J

Нет.
Там даже в АероМоле нету человека в мини-офисе (уволился). Инфа - актуальна на среду-четверг.

Но: только что звонил Тимур с Саксаганского,105 (Киев). После уточнения всех данных - пригласил на вторник туда же, для получения карточки! Отправлял запрос на мыло для a.butenko - ищите пост оф.представителя выше.
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jay2004
 
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