Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:37
jay2004 написав:
туда же
Туди це куди?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 06 жов, 2018 16:52
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
туда же
Туди це куди?
на остановку около Саксаганского,105
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:14
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
туда же
Туди це куди?
на остановку около Саксаганского,105
уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.
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jay2004
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:44
jay2004 написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
[quote="4468839:jay2004"]туда же
Туди це куди?
на остановку около Саксаганского,105
уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.[/quote]Меня туда же на вторник пригласили.
Інкогніто
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:48
Інкогніто написав:
Меня туда же на вторник пригласили.
не забудьте классіку жанра -
https://youtu.be/pY0hgZFRHTk
greenozon
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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