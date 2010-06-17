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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3186318731883189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:туда же

Туди це куди?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:52

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:туда же

Туди це куди?

на остановку около Саксаганского,105 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 17:14

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:туда же

Туди це куди?

на остановку около Саксаганского,105 :mrgreen:


уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

jay2004 написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="4468839:jay2004"]туда же

Туди це куди?

на остановку около Саксаганского,105 :mrgreen:


уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.[/quote]Меня туда же на вторник пригласили.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 17:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Інкогніто написав:Меня туда же на вторник пригласили.

не забудьте классіку жанра -

https://youtu.be/pY0hgZFRHTk
+50грн !
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greenozon
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