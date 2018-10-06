Туди це куди?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:52
на остановку около Саксаганского,105
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 жов, 2018 17:14
уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 17:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 06 жов, 2018 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
не забудьте классіку жанра -
+50грн !
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Додано: Суб 06 жов, 2018 20:31
Ничего личного, но читая Ваши посты - ловлю себя на мысле, а для чего Вы пишите всякую глупость, чушь и т.п.? Я читаю (как и многие здесь) форум, что бы находить полезную инфу... Но когда форумчанин пишет "пустые" посты - я не понимаю такие посылы... Например, в теме А-банка. Набиваете сообщения, или что бы на каждой странице форума был виден Ваш код на Минфин, или для чего этот стёб?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 07 жов, 2018 14:12
В августе открывался в гривне. Тогда были варианты КБ по некоторым депо, в рез-те чего общая ставка по депо получалась выше рекламируемой. Сейчас есть что-то подобное? Или ставки на сайте - окончательные и КБ нет?
Додано: Нед 07 жов, 2018 14:20
Так програма Бонус в дії (до кінця жовтня).
Для стариків (більше 55 років) вимальовується 18% (13,7 +4,3 -кишмиш).
Для молоді 17,5% (13,7+3,8).
Річне депо.
В ІБ обовязково має відкриватись з карткового рахунку.
В відділенні обовязково платіжним дорученням грошенята мають зайти.
Кишмиш платиться 4 траншами поквартально.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:11
А для каких депо? На полгода действует?
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