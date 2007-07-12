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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3187318831893190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 404
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 404
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:59

аХція Кишмиш до депо заточена до цього депо
http://www.forward-bank.com/deposits/as ... s_bazovyy/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:46

  jay2004 написав:
  clientage написав:[quote="4468926::

на остановку около Саксаганского,105 :mrgreen:


уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.

Похоже, во вторник будет слет форумчан на Саксаганского 105. :D Как когда то в Боярке.
Тоже пригласили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:18

lel странно, меня ещё не пригласили. Наверное, ... не вышел.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:20

А де явка львівського паньства і коли. Хто знає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:21

  unlock написав:lel странно, меня ещё не пригласили. Наверное, ... не вышел.

Дзвінок від резидента був? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлень: 25622
З нами з: 22.11.13
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