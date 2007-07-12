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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:59
аХція Кишмиш до депо заточена до цього депо
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:46
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:18
lel странно, меня ещё не пригласили. Наверное, ... не вышел.
panatar.com
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:20
А де явка львівського паньства і коли. Хто знає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:21
Дзвінок від резидента був?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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