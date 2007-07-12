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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
На вівторок,на Валовій;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:36
Может быть Депозитки обслуживаются по нескольким схемам?
У меня в конце месяца списывается абонплата 17 грн.
После пополнения счета через Моню абонплата не возвращается.
Банкоматов Форварда в функцией кэш-ин в городе нет. Проверить как возвращается абонплата при таком пополнении не могу.
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