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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3188318931903191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:54

Квесторе_поверніться ні, не було.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:А де явка львівського паньства і коли. Хто знає?
На вівторок,на Валовій;)

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:36

  Vorlon написав:Vial
Супер! Вы просто умничка! Осталось принять факт, что в реальности никакой абонплаты нет :mrgreen:

Может быть Депозитки обслуживаются по нескольким схемам?
У меня в конце месяца списывается абонплата 17 грн.
После пополнения счета через Моню абонплата не возвращается.
Банкоматов Форварда в функцией кэш-ин в городе нет. Проверить как возвращается абонплата при таком пополнении не могу.
Vial
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  #<1 ... 3188318931903191
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