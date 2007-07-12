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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
На вівторок,на Валовій;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:36
Может быть Депозитки обслуживаются по нескольким схемам?
У меня в конце месяца списывается абонплата 17 грн.
После пополнения счета через Моню абонплата не возвращается.
Банкоматов Форварда в функцией кэш-ин в городе нет. Проверить как возвращается абонплата при таком пополнении не могу.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:52
Проблемы с заверением платежного поручения
У кого-нибудь были проблемы с заверением платежного поручения платежа, проведенного через интернет-банк "Банк в кармане"?
В отделение 15 на ст.м. Минская даже разговор с начальником отделения Павловой Светланой положительно не повлиял на решение вопроса. Пришлось писать заявление, но это ж бред?
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:06
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:22
Апну, чтобы далеко листать не пришлось.
Ув. представитель.
Так что там со вторым номером? 067-1111111 подойдет?
Или, может, справку о доходах и поручителей тоже надо (сильно похоже на оформление кредитных продуктов)?
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