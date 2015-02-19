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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:54
Квесторе_поверніться ні, не було.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:12
Квесторе_поверніться написав:А де явка львівського паньства і коли. Хто знає?
На вівторок,на Валовій;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:36
Vorlon написав:Vial
Супер! Вы просто умничка! Осталось принять факт, что в реальности никакой абонплаты нет
Может быть Депозитки обслуживаются по нескольким схемам?
У меня в конце месяца списывается абонплата 17 грн.
После пополнения счета через Моню абонплата не возвращается.
Банкоматов Форварда в функцией кэш-ин в городе нет. Проверить как возвращается абонплата при таком пополнении не могу.
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Vial
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:52
У кого-нибудь были проблемы с заверением платежного поручения платежа, проведенного через интернет-банк "Банк в кармане"?
В отделение 15 на ст.м. Минская даже разговор с начальником отделения Павловой Светланой положительно не повлиял на решение вопроса. Пришлось писать заявление, но это ж бред?
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knoff2006
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:05
Vial написав:
У меня в конце месяца списывается абонплата 17 грн.
Можливо це страхівочка?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:06
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:22
Апну, чтобы далеко листать не пришлось.
Ув. представитель
.
Так что там со вторым номером? 067-1111111 подойдет?
Или, может, справку о доходах и поручителей тоже надо (сильно похоже на оформление кредитных продуктов)?
Alpha1251 написав:
Ув. представитель.
Ну это совсем несерьезно!
Звонок с 0443909595 по поводу Депозитки.
Назовите ИНН и серию \ номер паспорта. Уже подозрительно. Ну ладно, хоть гугл знает, что это ваш номер.
Повторный звонок. Укажите дополнительный номер телефона - анкета не сохраняется.
Нет дополнительного номера? Извините, анкета не сохраняется, уже назначенная встреча отменяется.
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Alpha1251
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:48
Колеги, Депозитку можна отримати в офісі чи лише в мініофісі ?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51
knoff2006 написав:
У кого-нибудь были проблемы с заверением платежного поручения платежа, проведенного через интернет-банк "Банк в кармане"?
В отделение 15 на ст.м. Минская даже разговор с начальником отделения Павловой Светланой положительно не повлиял на решение вопроса. Пришлось писать заявление, но это ж бред?
Тут, на західних теренах, проблем з мокрим штампом на платіжному дорученні не було. Тільки плачу не з банку в кишені а з ощадного.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:52
Alpha1251 написав:
Апну, чтобы далеко листать не пришлось.
Ув. представитель
.
Так что там со вторым номером? 067-1111111 подойдет?
Или, может, справку о доходах и поручителей тоже надо (сильно похоже на оформление кредитных продуктов)?
Alpha1251 написав:
Ув. представитель.
Ну это совсем несерьезно!
Звонок с 0443909595 по поводу Депозитки.
Назовите ИНН и серию \ номер паспорта. Уже подозрительно. Ну ладно, хоть гугл знает, что это ваш номер.
Повторный звонок. Укажите дополнительный номер телефона - анкета не сохраняется.
Нет дополнительного номера? Извините, анкета не сохраняется, уже назначенная встреча отменяется.
Добрый день. Выясняю информацию, продублируйте еще раз Ваш мобильный и имя в ЛС, пожалуйста. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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