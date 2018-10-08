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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33
Support BForward написав:
Добрый день. Выясняю информацию, продублируйте еще раз Ваш мобильный и имя в ЛС, пожалуйста. Спасибо.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14
А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:26
Fylhtq написав:
А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?
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