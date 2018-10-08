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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3189319031913192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33

  Support BForward написав:Добрый день. Выясняю информацию, продублируйте еще раз Ваш мобильный и имя в ЛС, пожалуйста. Спасибо.


Отправил
Alpha1251
 
Повідомлень: 138
З нами з: 02.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14

Кешбэк

А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?
Fylhtq
 
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:26

  Fylhtq написав:А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?

Нет. Ждем-с
ramaz
 
Повідомлень: 135
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 3189319031913192
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