Отправил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14
Кешбэк
А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:32
Добрый день. Продублируйте номер и имя в ЛС. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:37
Продублировал в ЛС.
panatar.com
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:54
Помогите разобраться! Акционный депо Шаг навстречу на 180 дней, для пенсионера. Базовая 15,5 + 1,5% КБ на 30, 80, 170 дни, если верить КЦ...
Итоговая доходность = 18,5??? Или какая?
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:59
Це шановний ОфПред повинен коментувати...аХція ж не публічна.
Шось Він останнім часом ігнорить пости до нього.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:26
Не змогла дружина отримати Депозитку на Саксаганского,105. Причина: не прийшли списки. Повний аут. Хто ще сьогодні повинен був отримувати на Саксаганського, Київ - піймали жарптицю (можна в лічку)?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:30
Результат негативний
Дівчата нічого не знали про подію
Зате начальник відділення був в курсі
обіцяли на четв-пятницю...
короче 1st fail, let the game continue
+50грн !
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:48
Пропоную виписати відрядження менеджеру з Дрогобича до Львова.
Тут він і видасть депозитки всім бажаючим...а то сидить там на переферії без діла.
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