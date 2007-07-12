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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3189319031913192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33

  Support BForward написав:Добрый день. Выясняю информацию, продублируйте еще раз Ваш мобильный и имя в ЛС, пожалуйста. Спасибо.


Отправил
Alpha1251
 
Повідомлень: 138
З нами з: 02.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14

Кешбэк

А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?
Fylhtq
 
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:26

  Fylhtq написав:А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?

Нет. Ждем-с
ramaz
 
Повідомлень: 135
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:32

  unlock написав:lel странно, меня ещё не пригласили. Наверное, ... не вышел.

Добрый день. Продублируйте номер и имя в ЛС. Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:37

  Support BForward написав:
  unlock написав:lel странно, меня ещё не пригласили. Наверное, ... не вышел.

Добрый день. Продублируйте номер и имя в ЛС. Спасибо.

Продублировал в ЛС.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:54

Помогите разобраться! Акционный депо Шаг навстречу на 180 дней, для пенсионера. Базовая 15,5 + 1,5% КБ на 30, 80, 170 дни, если верить КЦ...
Итоговая доходность = 18,5??? Или какая?
la9
 
Повідомлень: 1131
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Подякував: 182 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:59

  la9 написав:Помогите разобраться! Акционный депо Шаг навстречу на 180 дней, для пенсионера. Базовая 15,5 + 1,5% КБ на 30, 80, 170 дни, если верить КЦ...
Итоговая доходность = 18,5??? Или какая?

Це шановний ОфПред повинен коментувати...аХція ж не публічна.
Шось Він останнім часом ігнорить пости до нього.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:26

Не змогла дружина отримати Депозитку на Саксаганского,105. Причина: не прийшли списки. Повний аут. Хто ще сьогодні повинен був отримувати на Саксаганського, Київ - піймали жарптицю (можна в лічку)?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:30

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де явка львівського паньства і коли. Хто знає?


якщо все пройде гладко, "без шума і пилі", то відпишусь :)
самому цікаво як воно буде



Результат негативний

Дівчата нічого не знали про подію
Зате начальник відділення був в курсі
обіцяли на четв-пятницю...

короче 1st fail, let the game continue :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:48

Пропоную виписати відрядження менеджеру з Дрогобича до Львова.
Тут він і видасть депозитки всім бажаючим...а то сидить там на переферії без діла.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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