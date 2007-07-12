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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3190319131923193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:51

Депозитка

  lel написав:
  jay2004 написав:
  clientage написав:[quote="4468926::

на остановку около Саксаганского,105 :mrgreen:


уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.

Похоже, во вторник будет слет форумчан на Саксаганского 105. :D Как когда то в Боярке.
Тоже пригласили.


На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:58

  Sergion написав:Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.

где выше?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:02

  la9 написав:
  Sergion написав:Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.

где выше?

В Шаромиги...але продукт вже не продають...лише для старих клієнтів.
В СоСо 14% і кишмиш 1%. Ітого 15%. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:38

  Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги...але продукт вже не продають...лише для старих клієнтів.
В СоСо 14% і кишмиш 1%. Ітого 15%. :)


Еще есть операции умножения, деления и вычитания. :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:57

  Sergion написав:
На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.


Депозитка для Вас уже была готовая? Или с болванки - подвязывали при Вас?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:11

  la9 написав:Помогите разобраться! Акционный депо Шаг навстречу на 180 дней, для пенсионера. Базовая 15,5 + 1,5% КБ на 30, 80, 170 дни, если верить КЦ...
Итоговая доходность = 18,5??? Или какая?


Мне звонили, озвучили 18,5% на пол-года.
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:19

  jay2004 написав:Не змогла дружина отримати Депозитку на Саксаганского,105. Причина: не прийшли списки. Повний аут. Хто ще сьогодні повинен був отримувати на Саксаганського, Київ - піймали жарптицю (можна в лічку)?

Доброго дня. Ситуацію з'ясовуємо.
Вибачте за незручності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подзвонил на горячку, проверили, сказали, что я могу ехать. Уже клиент банка.
Інкогніто
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