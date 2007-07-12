На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:51
Депозитка
На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:58
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:02
В Шаромиги...але продукт вже не продають...лише для старих клієнтів.
В СоСо 14% і кишмиш 1%. Ітого 15%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:38
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:57
Депозитка для Вас уже была готовая? Или с болванки - подвязывали при Вас?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:11
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:19
Доброго дня. Ситуацію з'ясовуємо.
Вибачте за незручності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подзвонил на горячку, проверили, сказали, что я могу ехать. Уже клиент банка.
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