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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:51
lel написав: jay2004 написав: clientage написав:
[quote="4468926::
на остановку около Саксаганского,105
уточню: в отделение, на Саксаганского, 105.
Похоже, во вторник будет слет форумчан на Саксаганского 105.
Как когда то в Боярке.
Тоже пригласили.
На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
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Sergion
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:58
Sergion написав:
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
где выше?
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la9
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:02
la9 написав: Sergion написав:
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
где выше?
В Шаромиги...але продукт вже не продають...лише для старих клієнтів.
В СоСо 14% і кишмиш 1%. Ітого 15%.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:57
Sergion написав:
На удивление все прошло быстро - около 5 минут на все про все.
Банку респект!
Вот только ставка (даже акционная 16%) - не лучшая на рынке.
Депозитка для Вас уже была готовая? Или с болванки - подвязывали при Вас?
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jay2004
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:11
la9 написав:
Помогите разобраться! Акционный депо Шаг навстречу на 180 дней, для пенсионера. Базовая 15,5 + 1,5% КБ на 30, 80, 170 дни, если верить КЦ...
Итоговая доходность = 18,5??? Или какая?
Мне звонили, озвучили 18,5% на пол-года.
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Pudu pudu
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:19
jay2004 написав:
Не змогла дружина отримати Депозитку на Саксаганского,105. Причина: не прийшли списки. Повний аут. Хто ще сьогодні повинен був отримувати на Саксаганського, Київ - піймали жарптицю (можна в лічку)?
Доброго дня. Ситуацію з'ясовуємо.
Вибачте за незручності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:23
Подзвонил на горячку, проверили, сказали, что я могу ехать. Уже клиент банка.
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Інкогніто
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:18
Support BForward написав: jay2004 написав:
Не змогла дружина отримати Депозитку на Саксаганского,105. Причина: не прийшли списки. Повний аут. Хто ще сьогодні повинен був отримувати на Саксаганського, Київ - піймали жарптицю (можна в лічку)?
Доброго дня. Ситуацію з'ясовуємо.
Вибачте за незручності.
Аналогічно з Львовом;(((Ще уточняв у Тимура чи ТОЧНО буде у вівторок-ТАК протягом дня у будь-який час!Повна безвідповідальність!!!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:22
Інкогніто написав:Подзвонил на горячку, проверили, сказали, что я могу ехать. Уже клиент банка.
Получил, Киев, Саксаганского
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Інкогніто
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