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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3191319231933194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:23

Support BForward

виясніть будь ласка чому Львів опинився поза обіцянками... (мова про тих, із ким звязувався Київ, по питанню замовлення Депозиток)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:34

  ramaz написав:
  Fylhtq написав:А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?

Нет. Ждем-с

Support BForward, так а где же кешбэк?
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

ramaz написав:
  ramaz написав:
  Fylhtq написав:А кешбэк сегодня кому-нибудь пришёл?

Нет. Ждем-с

Support BForward, так а где же кешбэк?


Поддерживаю вопрос!
consul
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank+депозитка

На сайті сказано,що :
Оформлення картки

Можливе у всіх торгових точках присутності банку і кредитному центрі у м. Житомир.


Чи відносяться офіси банку до точок присутності ?
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