Support BForward
виясніть будь ласка чому Львів опинився поза обіцянками... (мова про тих, із ким звязувався Київ, по питанню замовлення Депозиток)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:23
Support BForward
виясніть будь ласка чому Львів опинився поза обіцянками... (мова про тих, із ким звязувався Київ, по питанню замовлення Депозиток)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:34
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:15
Re: Форвард Банк Forward Bank+депозитка
На сайті сказано,що :
Чи відносяться офіси банку до точок присутності ?
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