Support BForward
виясніть будь ласка чому Львів опинився поза обіцянками... (мова про тих, із ким звязувався Київ, по питанню замовлення Депозиток)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:23
Support BForward
виясніть будь ласка чому Львів опинився поза обіцянками... (мова про тих, із ким звязувався Київ, по питанню замовлення Депозиток)
+50грн !
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:34
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:15
Re: Форвард Банк Forward Bank+депозитка
На сайті сказано,що :
Чи відносяться офіси банку до точок присутності ?
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:29
maxprofit
Ознайомлю з реальністю: 90% цих "точок присутності" навіть не чули, що таке Депозитка в картковому ряду Форварда... Не говорячи вже навіть про оформлення.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:41
Никто так и не связался .
panatar.com
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:04
Торгові точки присутності банку - це міні офіси.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:07
Друзья, по Cashback дам ответ, как только получу инфо от коллег.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Согласно полученной инфо - Cashback должны получить сегодня.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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