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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3192319331943195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановний оф.представник,Стосовно ВІДСУТНОСТІ можливості оформлення Депозитки сьогодні, попри запевнення і відсутності попередження про це щось прокоментуєте?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:58

  Support BForward написав:Согласно полученной инфо - Cashback должны получить сегодня.

Пришло смс о зачислении Cashback :)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02

  Zochan написав:Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?

Михина тропа..
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 3192319331943195
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