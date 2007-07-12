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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:19
Шановний оф.представник,Стосовно ВІДСУТНОСТІ можливості оформлення Депозитки сьогодні, попри запевнення і відсутності попередження про це щось прокоментуєте?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:58
Support BForward написав:
Согласно полученной инфо - Cashback должны получить сегодня.
Пришло смс о зачислении Cashback
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02
Zochan написав:
Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?
Михина тропа..
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