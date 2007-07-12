Шановний оф.представник,Стосовно ВІДСУТНОСТІ можливості оформлення Депозитки сьогодні, попри запевнення і відсутності попередження про це щось прокоментуєте?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановний оф.представник,Стосовно ВІДСУТНОСТІ можливості оформлення Депозитки сьогодні, попри запевнення і відсутності попередження про це щось прокоментуєте?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:58
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:40
Ув. представитель.
Отправил номер еще вчера (ЗЫ. Являюсь клиентом, есть в вашей базе, паспорт, код и адрес проживания не менял)
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:50
Операція Депозитка для львівського паньства і паньства м. Києва пройшла на низькому організаційному рівні. Клієнти незадоволені (за рідким винятком).
Як банка думає виправлятись?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:52
Странная у них организация какая-то.
Получили ж номера телефонов желающих. Проверь по базе является ли он клиентом банком. Если да позвони уточни есть ли желания и согласуй где когда карту забрать. Вместо этого зачем то начинают по телефону уточнять кто такой.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:03
Депозитка
Support BForward Чи можна безкоштовно оформити ще Депозитку,маючи вже Банк в кармані?
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:04
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.
Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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