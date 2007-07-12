RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3193319431953196>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановний оф.представник,Стосовно ВІДСУТНОСТІ можливості оформлення Депозитки сьогодні, попри запевнення і відсутності попередження про це щось прокоментуєте?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 518
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:58

  Support BForward написав:Согласно полученной инфо - Cashback должны получить сегодня.

Пришло смс о зачислении Cashback :)
ramaz
 
Повідомлень: 137
З нами з: 12.07.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02

  Zochan написав:Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?

Михина тропа..
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

С кредитками Михи все закончилось плохо. Так, что кредитка и Депозитка- плохое соседство. Буду юзать один продукт.
P.S. В Михе было то и то.
guntherhouse777 написав:
  Zochan написав:Якийсь КВЕСТ. Чому не можна просто прийти у відділення і оформити картку?

Михина тропа..
lel
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 10.12.13
Подякував: 823 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:40

Ув. представитель.
Отправил номер еще вчера (ЗЫ. Являюсь клиентом, есть в вашей базе, паспорт, код и адрес проживания не менял)

  Support BForward написав:
  Alpha1251 написав:Апну, чтобы далеко листать не пришлось.

Ув. представитель.
Так что там со вторым номером? 067-1111111 подойдет?
Или, может, справку о доходах и поручителей тоже надо (сильно похоже на оформление кредитных продуктов)?

  Alpha1251 написав:Ув. представитель.
Ну это совсем несерьезно!

Звонок с 0443909595 по поводу Депозитки.
Назовите ИНН и серию \ номер паспорта. Уже подозрительно. Ну ладно, хоть гугл знает, что это ваш номер.

Повторный звонок. Укажите дополнительный номер телефона - анкета не сохраняется.
Нет дополнительного номера? Извините, анкета не сохраняется, уже назначенная встреча отменяется.

Добрый день. Выясняю информацию, продублируйте еще раз Ваш мобильный и имя в ЛС, пожалуйста. Спасибо.
Alpha1251
 
Повідомлень: 139
З нами з: 02.04.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:50

Операція Депозитка для львівського паньства і паньства м. Києва пройшла на низькому організаційному рівні. Клієнти незадоволені (за рідким винятком).
Як банка думає виправлятись?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25660
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:52

  Alpha1251 написав:Ув. представитель.
Отправил номер еще вчера (ЗЫ. Являюсь клиентом, есть в вашей базе, паспорт, код и адрес проживания не менял)


Странная у них организация какая-то.
Получили ж номера телефонов желающих. Проверь по базе является ли он клиентом банком. Если да позвони уточни есть ли желания и согласуй где когда карту забрать. Вместо этого зачем то начинают по телефону уточнять кто такой.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:03

Депозитка

Support BForward Чи можна безкоштовно оформити ще Депозитку,маючи вже Банк в кармані?
Volodymyr Lviv
 
Повідомлень: 67
З нами з: 16.12.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:04

  Volodymyr Lviv написав:Support BForward Чи можна безкоштовно оформити ще Депозитку,маючи вже Банк в кармані?

можно
Stringer
 
Повідомлень: 8047
З нами з: 23.01.13
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.

Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3193319431953196>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Hella, makor06, Marica, Stringer, Vorlon, yuraes і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6202, 6203, 6204
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
62031 7803625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 17:11
Marica
А-Банк 1 ... 1076, 1077, 1078
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10774 1563767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 16:16
klug
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 36, 37, 38
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
370 114682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 21:48
abc111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62032)
09.10.2018 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.