Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня. Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.
Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
Це АБСОЛЮТНО НЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:ЧОМУ ПІСЛЯ УЗГОДЖЕННЯ З ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ЧАСУ І ДНЯ ОТРИМАННЯ ДАНОЇ КАРТКИ,ПРИПЕРШИСЬ У ВІДДІЛЕННЯ Я ОТРИМАВ ДУЛЮ,У ВИГЛЯДІ НЕДОЛУГИХ ВІДПОВІДЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ І САМОГО КЕРУЮЧОГО,ЩО "ВОНИ Й ТЯМИ НЕ МАЮТЬ,КОЛИ І ЯК ЗМОЖУТЬ ВИДАТИ ДЕПОЗИТКУ",НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЯКЕСЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩОБ ЛЮДИ НАМАРНО НЕ ЇХАЛИ????
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Support BForward написав:Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
а в чому полягала ваша геніальна задумка із посиланням по емейлу телефону, звязку з Києвом, домовлення про точку і місце видачі "Депозитки"....
із вашої відповіді випливає що великі міста (наприклад Львів) і далі мають їхати в найближчі райцентри бо там є міні офіси? до речі - на вашому сайті є список цих міні офісів, але жодних телефонів туди немає тобто треба їхати навмання за 100 км не знаючи чи буде там карта чи ні, чи буде продавець чи може пішов на обід чи взагалі у відпустці...
Давайте будемо більш клієнто-орієнтованими, тим більше що бажаючих і так як кіт наплакав.
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Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня. Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.
Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
Ну навіщо нести таку пургу??? Київська обл, м. Яготин - до сих пір не знають, що таке Депозитка. На периферіях Неньки - гадаю ситуація аналогічна
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Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня. Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.
Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
Це АБСОЛЮТНО НЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:ЧОМУ ПІСЛЯ УЗГОДЖЕННЯ З ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ЧАСУ І ДНЯ ОТРИМАННЯ ДАНОЇ КАРТКИ,ПРИПЕРШИСЬ У ВІДДІЛЕННЯ Я ОТРИМАВ ДУЛЮ,У ВИГЛЯДІ НЕДОЛУГИХ ВІДПОВІДЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ І САМОГО КЕРУЮЧОГО,ЩО "ВОНИ Й ТЯМИ НЕ МАЮТЬ,КОЛИ І ЯК ЗМОЖУТЬ ВИДАТИ ДЕПОЗИТКУ",НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЯКЕСЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩОБ ЛЮДИ НАМАРНО НЕ ЇХАЛИ????
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
А чого так голосно?
Як несли гроші в па.раша-банк, то чим думали? Несіть і надалі свої гроші ворожим банкам, нехай поповнюють свої склади зброєю