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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3193319431953196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.

Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
Це АБСОЛЮТНО НЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:ЧОМУ ПІСЛЯ УЗГОДЖЕННЯ З ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ЧАСУ І ДНЯ ОТРИМАННЯ ДАНОЇ КАРТКИ,ПРИПЕРШИСЬ У ВІДДІЛЕННЯ Я ОТРИМАВ ДУЛЮ,У ВИГЛЯДІ НЕДОЛУГИХ ВІДПОВІДЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ І САМОГО КЕРУЮЧОГО,ЩО "ВОНИ Й ТЯМИ НЕ МАЮТЬ,КОЛИ І ЯК ЗМОЖУТЬ ВИДАТИ ДЕПОЗИТКУ",НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЯКЕСЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩОБ ЛЮДИ НАМАРНО НЕ ЇХАЛИ????

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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в чем проблема
гранаты не той системы :)
да бин у нее как у бвк
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v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.


а в чому полягала ваша геніальна задумка із посиланням по емейлу телефону, звязку з Києвом, домовлення про точку і місце видачі "Депозитки"....

із вашої відповіді випливає що великі міста (наприклад Львів) і далі мають їхати в найближчі райцентри бо там є міні офіси?
до речі - на вашому сайті є список цих міні офісів, але жодних телефонів туди немає
тобто треба їхати навмання за 100 км не знаючи чи буде там карта чи ні, чи буде продавець чи може пішов на обід чи взагалі у відпустці...

Давайте будемо більш клієнто-орієнтованими, тим більше що бажаючих і так як кіт наплакав.
+50грн !
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greenozon
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Новый хадж
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну, ничего, нормально. Заказал, ответил на вопросы- получил в центре Киева. У меня все прошло нормально. Посетил ещё пару банков в центре. Один из них- напротив.
guntherhouse777 написав:Новый хадж
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:22

  lel написав:Ну, ничего, нормально. Заказал, ответил на вопросы- получил в центре Киева. У меня все прошло нормально. Посетил ещё пару банков в центре. Один из них- напротив.
guntherhouse777 написав:Новый хадж
про рвс,когда уже безнал без комиссии из Форварда научатся принимать?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:31

sens
а на депо?
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:39

  Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.

Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.


Ну навіщо нести таку пургу??? Київська обл, м. Яготин - до сих пір не знають, що таке Депозитка. На периферіях Неньки - гадаю ситуація аналогічна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:24

  t-step написав:
Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.

Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.
Це АБСОЛЮТНО НЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:ЧОМУ ПІСЛЯ УЗГОДЖЕННЯ З ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ЧАСУ І ДНЯ ОТРИМАННЯ ДАНОЇ КАРТКИ,ПРИПЕРШИСЬ У ВІДДІЛЕННЯ Я ОТРИМАВ ДУЛЮ,У ВИГЛЯДІ НЕДОЛУГИХ ВІДПОВІДЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ І САМОГО КЕРУЮЧОГО,ЩО "ВОНИ Й ТЯМИ НЕ МАЮТЬ,КОЛИ І ЯК ЗМОЖУТЬ ВИДАТИ ДЕПОЗИТКУ",НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЯКЕСЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩОБ ЛЮДИ НАМАРНО НЕ ЇХАЛИ????

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

А чого так голосно?

Як несли гроші в па.раша-банк, то чим думали? :evil:
Несіть і надалі свої гроші ворожим банкам, нехай поповнюють свої склади зброєю :twisted:
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