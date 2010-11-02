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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:06
На мінімальний залишок протягом місяця лише 16% капне в Бабайбанку.
Так шо Фарс лідер в жовтій майці...але лише до 31 жовтня...поки що.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:12
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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