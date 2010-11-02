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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3194319531963197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:06

  югин написав:Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
https://minfin.com.ua/2018/10/10/35210352/
депозитка с её квестами по получению уже не актуальна, все в Sky Bank :-)

На мінімальний залишок протягом місяця лише 16% капне в Бабайбанку. :(
Так шо Фарс лідер в жовтій майці...але лише до 31 жовтня...поки що. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:12

  югин написав:Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
https://minfin.com.ua/2018/10/10/35210352/
депозитка с её квестами по получению уже не актуальна, все в Sky Bank :-)


Только Харьков и Киев.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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