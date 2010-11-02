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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3194319531963197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:34

  Andrew75 написав:Коллеги, у всех уходят СЭП платежи с интернет-банкинга Форварда на другие банки? У меня с утра висит как "Принято в работу" и не уходит.

сегодня все ушло. бывает в иб не отражаются реальные остатки на счетах, и в заявках тоже нет изменений.
я один раз так две суммы подряд отправил, думал первый раз сбой произошел, ну и когда в точке доставки появилось в два раза больше денег чуть с дуба не рухнул.
А на следующий день в форварде показали овердрафт по депозитке
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:10

  V2 написав:Шановна Support BForward!
Чи є якийсь регламент дати надсилання смс-пропозицій по акції «Календар
Cash-back» (бо часом приходить на початку місяця, а часом в кінці; в жовтні не було зовсім)?

Доброго дня. У нас є дві акції. Одна діє на постійній основі, інша - в індивідуальному порядку. Тому СМС-пропозиції можуть приходити не кожного місяця.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:19

Вопрос про CashBack

До сих пор все свои несогласия с выплатами я решал через контакт-центр.
Но сегодня в 8:30 Светлана мне объявила, что "Несогласие с размером CashBack только через заявление в отделении. Мы только инф.служба".

Мой случай:

Даты из двух выписок (Счет-выписка online и Выписка по почте)

____операции___ транзакции по счету валютування Опис операцiї_________ Сумма
31.8.2018 12:05:57 06.09.2018 8.9.2018 10.09.2018 Бытовая техника Rozetka 1838 грн
31.8.2018 12:36:28 31.08.2018 2.9.2018 03.09.2018 EasyPay*INTERNET_AND_TV_ 100 грн
31.8.2018 20:47:56 31.08.2018 2.9.2018 03.09.2018 PROSTOR косметич. товары 245,70 грн

CashBack по покупкам должен составлять 27.57 , 1.5 и 3.69 соответственно (без выплаты налогов).
За первую операцию CashBack был выплачен, по остальным двум - нет (ни в сентябре, ни в октябре).

Вопросы:
- что за разнообразие дат с разными наименованиями
- какая из дат определяет в каком месяце должен быть выплачен CashBack
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:17

ПОдскажите сейчас "Зовнішній переказ в межах власного залишку на рахунку" с карточного и текущего стоит 4 грн.
Или со СберСчет или ТекСчет ДЕПО можно бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:32

  demichh написав:ПОдскажите сейчас "Зовнішній переказ в межах власного залишку на рахунку" с карточного и текущего стоит 4 грн.
Или со СберСчет или ТекСчет ДЕПО можно бесплатно?

со СберСчет или ТекСчет ДЕПО
б) в національній валюті з використанням Систем дистанційного банківського обслуговування Не тарифікується
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:35

со СберСчет, ТекСчет ДЕПО "Зовнішній переказ в межах власного залишку на рахунку" точно бесплатно.
Карточные счета - в зависимости от тарифного плана. С дебетовых вроде бесплатно.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:08

  v-m- написав:До сих пор все свои несогласия с выплатами я решал через контакт-центр.
Но сегодня в 8:30 Светлана мне объявила, что "Несогласие с размером CashBack только через заявление в отделении. Мы только инф.служба".

Мой случай:

Даты из двух выписок (Счет-выписка online и Выписка по почте)

____операции___ транзакции по счету валютування Опис операцiї_________ Сумма
31.8.2018 12:05:57 06.09.2018 8.9.2018 10.09.2018 Бытовая техника Rozetka 1838 грн
31.8.2018 12:36:28 31.08.2018 2.9.2018 03.09.2018 EasyPay*INTERNET_AND_TV_ 100 грн
31.8.2018 20:47:56 31.08.2018 2.9.2018 03.09.2018 PROSTOR косметич. товары 245,70 грн

CashBack по покупкам должен составлять 27.57 , 1.5 и 3.69 соответственно (без выплаты налогов).
За первую операцию CashBack был выплачен, по остальным двум - нет (ни в сентябре, ни в октябре).

Вопросы:
- что за разнообразие дат с разными наименованиями
- какая из дат определяет в каком месяце должен быть выплачен CashBack

Добрый день. Напишите Ваш ИНН на abutenko@forward-bank.com, пожалуйста. Выясним ситуацию
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:24

  jay2004 написав:
  Support BForward написав:Друзі, усім доброго дня.
Стосовно картки «Депозитка». По-перше, дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію допомогти в оформленні даного продукту. Всі контакти, які були надіслані, передані в роботу, кому ще не надійшов дзвінок від співробітника Банку, найближчим часом Вам зателефонують.

Ще раз нагадуємо, що картка «Депозитка» передбачена для оформлення в торгових точках банку та в кредитному центрі у м. Житомир, тобто в тих містах, де немає відділень банку. Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.


Ну навіщо нести таку пургу??? Київська обл, м. Яготин - до сих пір не знають, що таке Депозитка. На периферіях Неньки - гадаю ситуація аналогічна :mrgreen:

Друзі, прошу не розповсюджувати некоректну інформацію на форумі. На торговельній точці у м. Яготин карти є в наявності. Ласкаво просимо - приходьте і оформлюйте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:31

  Support BForward написав:Друзі, прошу не розповсюджувати некоректну інформацію на форумі. На торговельній точці у м. Яготин карти є в наявності. Ласкаво просимо - приходьте і оформлюйте.


По адресі: Шевченка, 7 вірно?
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