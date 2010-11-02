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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3195319631973198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 405
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 405
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:29

  greenozon написав:
  Support BForward написав:Тому у клієнтах, які звертаються у відділення Банку для оформлення даної картки, виникають деякі складності.


а в чому полягала ваша геніальна задумка із посиланням по емейлу телефону, звязку з Києвом, домовлення про точку і місце видачі "Депозитки"....

із вашої відповіді випливає що великі міста (наприклад Львів) і далі мають їхати в найближчі райцентри бо там є міні офіси?
до речі - на вашому сайті є список цих міні офісів, але жодних телефонів туди немає
тобто треба їхати навмання за 100 км не знаючи чи буде там карта чи ні, чи буде продавець чи може пішов на обід чи взагалі у відпустці...

Давайте будемо більш клієнто-орієнтованими, тим більше що бажаючих і так як кіт наплакав.


Не знайшов відповіді, хочу повернутись до запитань, прокоментуйте будь ласка оф. представник!
дякую
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 3195319631973198
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