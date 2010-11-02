greenozon написав:
а в чому полягала ваша геніальна задумка із посиланням по емейлу телефону, звязку з Києвом, домовлення про точку і місце видачі "Депозитки"....
із вашої відповіді випливає що великі міста (наприклад Львів) і далі мають їхати в найближчі райцентри бо там є міні офіси?
до речі - на вашому сайті є список цих міні офісів, але жодних телефонів туди немає
тобто треба їхати навмання за 100 км не знаючи чи буде там карта чи ні, чи буде продавець чи може пішов на обід чи взагалі у відпустці...
Давайте будемо більш клієнто-орієнтованими, тим більше що бажаючих і так як кіт наплакав.
Не знайшов відповіді, хочу повернутись до запитань, прокоментуйте будь ласка оф. представник!
дякую