Додано: Чет 11 жов, 2018 17:01

Support BForward, Шановний greenozon хоче телефони медеджерів з Дрогобича і Трускавця. Він їм передзвонить і домовиться про зустріч...так собі міркую.

А резиденти з центру його вже раз підвели...не виконали обіцянку.