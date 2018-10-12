розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
розкажіть в деталях будь ласка
бо в мене інша (негативна) історія - обіцяли на вівторок - прийшов, - до побачення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогічно,потім на п'ятницю...дзвоню:"Друже,розслабся,не раніше 20-их чисел"...
Якийсь сюр...
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:55
Вівторок-електронка
середа - дзвінок
п'ятниця - отримав
Як в аптеці
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